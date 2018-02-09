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Sigortadan para almak için aracını yaktı

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Çamlıbel- Tepebaşı yolunda kısmen yanmış bir araç bulundu. Yapılan soruşturmada aracın sahibi Arif Kimyalar’ın sigortadan para alabilmek için aracını yaktığı ortaya çıktı

Sigortadan para almak için aracını yaktı
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Evrim KAMALI

Tepebaşında kısmen yanmış olarak bir araç bulundu. Aracın sigortadan para almak için sahibi tarafından yakıldığı ortaya çıktı. Tepebaşında önceki akşam meydana gelen kundaklama ve kasti hasar olayı ile ilgili tutuklanan 2 zanlı dün Girne Kaza mahkemesinde Yargıç huzuruna çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru Ahmet Gözütok mahkemede verdiği yeminli ifadede, önceki akşam saat 22.30 sıralarında, Çamlıbel- Tepebaşı yolunda kısmen yanmış KH 802 plakalı bir araç bulunduğunu, yapılan araştırma sonucunda, kasti hasara uğratılan aracın sahibi 26 yaşındaki Arif Kimyalar ve olayla bağlantısı olduğuna inanılan 24 yaşındaki Mahmut Erpolat’ın tutuklandığını anlattı. Polis, Mahmut Erpolat’ın poliste verdiği gönüllü ifadede, aracı, sahibi Arif Kimyalar ile birlikte, sigortadan para almak için yaktıklarını, olayda anında giydikleri ayakkabıların yerini itiraf ettiğini kaydetti. Polis, zanlı Mahmut Erpolat’ın gönüllü ifade vererek, aracın sahibi Kimyalar’ın sigortadan para alabilmek için kendi aracını yaktığını ve ona yardım ettiğini anlattığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğlu da, meseleyle ilgili tahkikatın yeni başladığını belirterek, zanlılar hakkında birer gün tutukluluk emri verdi.

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