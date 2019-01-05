Şiddette ürküten artış

Ülkede 2018 yılında işlenen bazı suçlarda, 2017 yılına kıyasla artış görüldü. 2017’de 1823 olan fiziki saldırı olayları, 2018’de 1925’e yükseldi. 2017’de 1404 olan hırsızlık suçları ise 2018’de 1479’a çıktı

Ülkede artış gösteren kriminal olaylar, polis raporlarına da yansıdı.

Polis Genel Müdürlüğü, geride bıraktığımız 2018’de ülke genelinde işlenen bazı önemli suçların analizini yayımladı.

“Kişilere karşı işlenen şiddet suçları”, “hırsızlık ve mala karşı işlenen suçlar”, “diğer önemli suçlar” ve “trafik kazaları” başlıkları altında, 2018 ve 2017 yıllarına ait rakamlar paylaşıldı.

Buna göre, KKTC’de geçen yıl 9 kişi öldürüldü, 8 kişiye karşı da katle teşebbüste bulunuldu. 129 kişi yaralanırken, 1925 kişi fiziki saldırıya uğradı. Bu rakamlar 2017 yılında sırasıyla 8, 14, 132 ve 1823’tü.

2018’de 325 ev veya binada hırsızlık yapıldı, diğer hırsızlık suçlarının sayısı 1479 olarak kayıtlara geçti. 254 dolandırıcılık suçu işlenirken, 606 da mala hasar suçu var.

2017’de ev ve bina açmalar 358, hırsızlık suçları 1404, dolandırıcılık 301, mala hasar suçları ise 602’ydi.

Soygun suçları 3 azalarak geçen yıl 13’e düşerken, kadına karşı şiddet suçlarında ise artış oldu. 2017’de kayıtlara geçen 305 kadına karşı şiddet suçu işlenirken, geçen yılki rakam 372’ye yükseldi.

Narkotik ve huzura karşı suçlarda ise geçen yıl, bir önceki yıla göre düşüş görülüyor. 2017’de 380 olan narkotik suçlar 2018’de 323’e indi. Huzura karşı suçlar başlığındaki suçlar ise 1612’den 1548’e düştü.

Ülkenin kanayan yarası trafik kazalarında da nispeten olumlu bir seyir var. 2017’de ülke genelinde 3 bin 988 trafik kazası kayda geçerken, geçen yıl bu rakam 3 bin 886 oldu.

2017 yılında ölümle neticelenen 37 trafik kazası olurken 2018’de bu rakam 22’ye düştü.

2017’de 37, 2018’de ise 24 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmişti.

Yaralanmalı kazalarda son iki yılın rakamları 766 ve 750 olurken, hasarlı kazalar da 3 bin 148’den 3 bin 65’e indi.