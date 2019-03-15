banner255
Böyle girişimlere ihtiyacımız var
Böyle girişimlere ihtiyacımız var
24 0
Günlük vitamin takviyesi almak faydalı mı?
Günlük vitamin takviyesi almak faydalı mı?
22 0
 
İlkbahar ve beslenme
İlkbahar ve beslenme
50 0
Sevgi Soysal'dan, Elif Şafak'a ruhumuza dokunan kadın yazarlar
Sevgi Soysal'dan, Elif Şafak'a ruhumuza dokunan kadın yazarlar
30 0
Yeşil Kıbrıs, uzaydan böyle görüntülendi
Yeşil Kıbrıs, uzaydan böyle görüntülendi
55 0
Ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan trend: Trashtag
Ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan trend: Trashtag
59 0
Mobilyalardaki bardak izlerini çıkarmanın kolay yolları
Mobilyalardaki bardak izlerini çıkarmanın kolay yolları
28 0
banner82

Sevgilisini yumrukladı, yerlerde sürükledi

banner27

Lefkoşa’da Afrika uyruklu bir genç, alkol alması için kendisine para vermeyen kız arkadaşını yumruklayarak yerde sürükledi

banner262
Sevgilisini yumrukladı, yerlerde sürükledi
banner267

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da bir benzin istasyonunda alkol alması için kendisine para vermeyen kız arkadaşını yumruklayarak, yerde sürüklemekle suçlanan zanlı Donald Munashe Musumbe, tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı.

 Mahkemede meseleyle iligli olarak şahadet veren polis memuru Erkan Çelik, zanlı Donald Munashe Musumbe’nin 13.03.2019 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Haspolat da, Fina isimli benzin istasyonu avlusu içerisinde kendisine içki alması için para vermediği gerekçesi ile sinirlenerek kız arkadaşı D.K’nin sol yanağına yumruk vurup yere düşürdükten sonra saçından tutup yerde sürüklemek suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini anlattı. Çelik, mesele ile ilgili olarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden temin edilen darp raporu olduğunu belirtti. Çelik, zanlının Zimbabve vatandaşı olduğunu ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde Hukuk bölümü öğrencisi olduğunu anlattı. Çelik,  zanlının davalanında hazır bulunması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, iddiaları reddedip, özür diledi.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren  Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, tüm seyahat belgelerini polise teslim etmesi haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 80 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Ancak teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bekleyecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.