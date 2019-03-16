KKTC devletinin çeşitli kademelerinde görev yapmış emekli Sosyal Hizmetler Dairesi müdürü Mustafa Doğruyol hayatını kaybetti. Dün akşam evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden Mustafa Doğruyol daha birkaç gün önce 60’ıncı yaşını kutlamıştı. Doğruyol’un vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.