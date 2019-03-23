Sevenleri şokta

Lefkoşa’da 36 yaşındaki Kader Akargöl akşam evinde ölü olarak bulundu.

Küçük Kaymaklı bölgesinde Öztek apartmanında ikamet eden Akargöl’den gün içerisinde haber alamayan ailesi ve yakınları, akşam saat 18.00 sıralarında Akargöl’ün evine girdiklerinde bir anda hiç beklemedikleri manzara karşısında şoke oldu.

Genci kaldırmak istemelerine rağmen başarılı olamayan yakınları, hemen ambulans ve polisi arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri Akargöl’ün öldüğünü tespit etti.

Acı haberi alan ailesi ve sevenleri büyük acı yaşarken, Kader Akargöl’ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Öte yandan Akargöl’ün sosyal medya hesabından önceki gün “gidiyorum, bir gün çok pişman olacaksın ama ben o gün olmayacağım” şeklinde ileti paylaştığı ortaya çıktı.

Olayın intihar olabileceği belirtildi.