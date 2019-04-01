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Serin alkolü fazla kaçırdı

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Karaoğlanoğlu’nda aşırı derece alkol aldıktan sonra bağırıp çevreye rahatsızlık veren Şahin Serin tutuklandı

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Serin alkolü fazla kaçırdı
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Evrim KAMALI

Karaoğlanoğlu’nda 210 promil alkol tesiri altında bağırıp çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesi ile tutuklanan Şahin Serin dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Serhat Özcü, zanlının 30 Mart tarihinde Karaoğlanoğlu’nda 210 promil alkol tesiri altında bağırıp çevreye rahatsızlık verdiğini ve suçüstü yakalandığını söyledi. Polis, zanlının daha önceden de benzer suçlar işlediğini, aleyhinde şikâyetler alındığını belirten polis, 28 Ekim 2018 tarihinde, 15 Şubat 2019 tarihinde, 29 Ocak 2019 tarihinde hakkında dosya düzenlendiğini söyledi. Polis, zanlının ayrıca hırsızlık suçundan 31 Ekim 2018 tarihinde teminata bağlandığını ifade etti. Polis,  ayrıca olayın gerçekleştiği bölgede birçok mülke tecavüz suçu işlendiğini, zanlının bunlarla bağı olup olmadığına dair araştırma yapılacağını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

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