Serdaroğlu yargılanıyor

Eşi Rasiha Serdaroğlu’nun yargılandığı Girne'deki “hamileliği yasa dışı sonlandırma” davasındaki tanıklara müdahale ettiği gerekçesi ile aleyhine dava dosyalanan ve milletvekilliği dokunulmazlığı kalkan Ergün Serdaroğlu’nun yargılanmasına 16 Mart’ta başlanıyor

Evrim KAMALI

Eşi Rasiha Serdaroğlu’nun adı Girne’deki yasadışı kürtaj davasına karışan ve mahkûm edilen Ulusal Birlik Partisi Girne eski milletvekili Ergün Serdaroğlu’nun yargılanmasına başlanıyor. Başsavcılığın Ergün Serdaroğlu aleyhinde, eşi Rasiha Serdaroğlu’nun yargılandığı Girne'deki “hamileliği yasa dışı sonlandırma” davasındaki tanıklara müdahale ettiği gerekçesi ile aleyhine dava dosyalanan ve milletvekilliği dokunulmazlığı kalkması üzerine yargılanması 16 Mart tarihinde başlıyor.

Serdaroğlu, Ceza Yasası’nın 118’inci maddesi uyarınca hakkında “Tanıkları Yalan İfade Vermeye ve Doğru Şahadeti Gizlemeye Teşvik” suçundan yargılanacak. Girne’de “Yasa dışı kürtaj” davasında, tanık olarak dinlenen temizlik görevlisi Ş.Ş, Anestezi Uzmanı Dr. Rasiha Serdaroğlu'nun eşi Ergün Serdaroğlu'nun çalıştığı otele gittiğini ve kendisi ile görüşme yapmak istediğini söylemiş, tanığın bu sözlerinin üzerine Savcılık, Ergün Serdaroğlu hakkında soruşturma başlatmış ve dokunulmazlığı bulunduğundan açılan dava askıya alınmıştı.