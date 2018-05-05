banner107
Serdarlı yakınlarında yine kaza
Serdarlı yakınlarında yine kaza
211 0
Bekaretini 1,2 milyon euroya sattı
Bekaretini 1,2 milyon euroya sattı
322 0
43 0
Galatasaray’da başkanlık için aday bolluğu
Galatasaray’da başkanlık için aday bolluğu
43 0
13 0
Özel atletlerin uluslararası heyecanı başladı
Özel atletlerin uluslararası heyecanı başladı
42 0
Gayrimenkul Fuarı’na Serbil İnşaat damgası
Gayrimenkul Fuarı’na Serbil İnşaat damgası
88 0
YDÜ’lüler, şampiyonluklara kulaç attı
YDÜ’lüler, şampiyonluklara kulaç attı
119 0
banner82
banner147

Serdarlı yakınlarında yine kaza

banner27

Serdarlı yakınlarında yine kaza
banner137

Serdarlı-Lefkoşa anayolunda 2 aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, kaza bugün, 14.30 sıralarında meydana geldi.

Polis açıklamasına göre kaza iki aracın yüzyüze çarpışması sonucu gerçekleşti. Açıklama şöyle:

“Serdarlı -Lefkoşa Anayolu 1-2 km'leri arasında, Hüseyin Bulut (E-31), yönetimindeki FM 762 plakalı salon araç ile Serdarlı'dan Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrederken, yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelen Cemre Sağır (K-20) yönetimindeki NN 827 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile NN 827 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ceren Sağır (K-23) ve FM 762 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Enes Bulut’un (E-3) kaldırıldıkları Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri sürüyor. Soruşturma devam ediyor.”

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.