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Serdarlı'daki iki yangının sorumlusu bir kişi tutuklandı

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Serdarlı'daki iki yangının sorumlusu bir kişi tutuklandı

 Polis, pazar günü Serdarlı’da çıkan iki arazi yangını ile ilgili bir kişiyi tutukladı  
Polis Basın Subaylığı, 17 Mayıs Pazar günü öğle saatlerinde  Serdarlı köyünde iki farkli noktada çıkan  arazi yangını ile ilgili olarak polis tarafından  yürütülen genis çaplı soruşturma neticesinde  söz konusu iki yangının O.B.(E-37) tarafından   çıkarıldığının tespit edildiğini açıkladı.
Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

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