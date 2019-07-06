Serdar Denktaş'ın villası dahil dört villa soyuldu

Sadrazamköy’de içinde eski Maliye Bakanı Serdar Denktaşı'nda villası bulunan bir sitedeki dört villada hırsızlık yapıldı.
Polisin, 16 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında meydana geldiğini belirttiği olaylarda Güzel Sokak’taki sitedeki dört villaya giren hırsız veya hırsızlar, birçok eşyayı çaldı.
Ev eşyaları yanında çalınanlar arasında TV, radyo-teyp çalar, küçük mutfak aletleri, ütü gibi elektronik eşyalar da bulunduğu kaydedildi.
Polisin hırsızlık olayını aydınlatmak için soruşturması sürüyor.
Sadrazamköy’de içinde eski Maliye Bakanı Serdar Denktaşı'nda villası bulunan bir sitedeki dört villada hırsızlık yapıldı.