Serdar Denktaş'ın villası dahil dört villa soyuldu

Sadrazamköy’de içinde eski Maliye Bakanı Serdar Denktaşı'nda villası bulunan bir sitedeki dört villada hırsızlık yapıldı.

Polisin, 16 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında meydana geldiğini belirttiği olaylarda Güzel Sokak’taki sitedeki dört villaya giren hırsız veya hırsızlar, birçok eşyayı çaldı.

Ev eşyaları yanında çalınanlar arasında TV, radyo-teyp çalar, küçük mutfak aletleri, ütü gibi elektronik eşyalar da bulunduğu kaydedildi.

Polisin hırsızlık olayını aydınlatmak için soruşturması sürüyor.