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Serdar Denktaş'ın villası dahil dört villa soyuldu

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Serdar Denktaş'ın villası dahil dört villa soyuldu
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Sadrazamköy’de içinde eski Maliye Bakanı Serdar Denktaşı'nda villası bulunan bir sitedeki dört villada hırsızlık yapıldı.
Polisin, 16 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında meydana geldiğini belirttiği olaylarda Güzel Sokak’taki sitedeki dört villaya giren hırsız veya hırsızlar, birçok eşyayı çaldı.
Ev eşyaları yanında çalınanlar arasında TV, radyo-teyp çalar, küçük mutfak aletleri, ütü gibi elektronik eşyalar da bulunduğu kaydedildi.
Polisin hırsızlık olayını aydınlatmak için soruşturması sürüyor.

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