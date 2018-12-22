Seramik yüklü tır yoldan çıktı

Çamlıbel - Geçitköy anayolu üzerinde seyretmekte olan seramik yüklü tır araç sürücüsü sola meyili virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 09.15 sıralarında, Çamlıbel - Geçitköy anayolu üzerinde, 28 yaşındaki Mahmut Şahin yönetimindeki PJ 326 plakalı seramik yüklü tır araç ile Geçitköy istikametine doğdu seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkıp toprak sete çarpıp durdu. Meydana gelen kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Mahmut Şahin kaldırıldığı LDH'de tedavisi halen sürüyor.