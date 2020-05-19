Sennaroğlu uslanmıyor

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlubir kişiyi tehdit ettiği gerekçesi ile tutuklandı

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu yine rahat durmadı. Başkan Sennaroğlu, dün 1 kişiyi tehdit ettiği gerekçesi ile tutuklandı.

Elde edilen bilgilere göre Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, dün saat 08.45 sıralarında kendisi aleyhinde daha önce sosyal medya üzerinden yazılar yazdığı gerekçesi ile İ.H. isimli şahsı tehdit etti. Olaya karışan başkanSennaroğlu ve 2 kişi tutuklandı.

İ.H. dün sabah saatlerinde Büyükkonuk'ta Rauf R. Denktaş Caddesi üzerinde aracı ile seyreden M.A. isimli şahıs tarafından durduruldu.

M.A., İ.H.’yı Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu aleyhinde yazı yazdığı gerekçesi ile ve yeniden polise gidip şikayetçi olursa kendisine zarar vereceğini söyleyerek tehdit etti.

Daha sonra M.A., araçtan inmeye çalışan İ.H.’nın ayağını araç kapısı ile sıkıştırdı.

Akabinde olay yerine giden Ahmet Sennaroğlu da İ.H.'yı kendisine zarar vermekle tehdit etti.

Polisten verilen bilgiye göre Ahmet Sennaroğlu ve olaya karışan diğer iki kişi tutuklandı.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, geçtiğimiz hafta da sahtecilikle 215 bin TL sirkat etmekle suçlanıp tutuklanmıştı. Başkan Sennaroğlu teminatla serbest bırakılmıştı.