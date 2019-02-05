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Seni toprağa gömerim

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Öfkeli koca Mehmet Atılğan, dışarıya çıkmasına izin vermeyen eşini dövdü, ölümle tehdit etti

Seni toprağa gömerim
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Gamze PİR BAYKUR

Kadına şiddetin günden güne arttığı ülkemizde bir kadın daha eşi tarafından hem şiddete maruz kaldı hem de ölümle tehdit edildi. Önceki gün dışarıya çıkmak isteyen ancak eşinden izin alamayan Mehmet Atılğan, eşini önce ciddi şekilde darp etti ardından ise “Eğer bir gün senin yüzünden hapse girersem seni toprağa gömerim, ben de hapse girerim” diyerek ölümle tehdit etti. Eşini hem döven hem de şiddet tehdidinde bulunan Mehmet Atılğan, eşinin şikayeti üzerine tutuklanarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Ciddi darp” ve “Şiddet kullanma tehdidinde bulunma” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Atılğan tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Mehmet Atılğan’ın, 3 Şubat 2019 tarihinde Güvercinlik’teki evinde eşinin dışarıya çıkmasına izin vermediği gerekçesiyle sözlü tartışma yaşadıklarını vetartışma esnasında zanlının, eşinin vücudu ve yüzüne elleri ile vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı. Müştekinin 4 Şubat 2019 tarihinde Sosyal Hizmetler Dairesi’ne giderek eşinin kendisine şiddet kullanma tehdidinde bulunduğu yönünde beyanda bulunduğunu belirten tahkikat memuru, müştekinin Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından polise yönlendirildiğini söyledi. Tahkikat memuru, müştekiden yapılan soruşturmada ise zanlının kendisine “Eğer bir gün senin yüzünden hapse girersem seni toprağa gömerim. Ben de hapse giderim” dediği yönünde ifade verdiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Mehmet Atılğan’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 3 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 1 KKTC vatandaşının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.

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