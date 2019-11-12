Lefkoşa’da eşini darp eden, sonra da “Adanın görmediği cinayeti işler seni parça parça keser öldürürüm” diye tehdit eden Mustafa Yaramaz, öne tutuklandı sonra da teminatla serbest bırakıldı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da eşini darp edip tehdit eden zanlı Mustafa Yaramaz tutuklanmasının ardından teminata bağlanmak üzere dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemile Özfadıl, olguları aktardı. Polis, Mustafa Yaramaz’ın 10.11.2019 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “Şiddet tehdidi, Kasti hasar ve Ciddi darp” suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının Lefkoşa’da ikametgâhında eşi S.Y ile aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu eşine hitaben “adanın görmediği cinayeti işler seni parça parça keser öldürürüm” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunup, sağ eli ile çenesine ve sol koluna yumruk vurmak suretiyle darp ettikten sonra Samsung marka A50 model cep telefonu yere vurarak kırdığını mahkemeye aktardı. Polis, ayrıca zanlı Mustafa Yaramaz’ın evin içindeki bebek banyosu ve teleskopa ayağı ile tekme vurup, kırılmalarına sebebiyet verip, hasara uğrattığını anlattı. Polis, zanlının ayni gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının Akova’da annesine ait evde kalabileceğini beyan edip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, 3 bin TL, nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Sağer, ayrıca zanlının Akova bölgesinden izinsiz ayrılmamasına da emir verdi.