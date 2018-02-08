Mağusa’da Mehmet Ali Oğur Garip adlı kişi, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı İbrahim Özdemir ve Tuğrul Adam’a silah çekip ölümle tehdit etti

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma poliste son buldu. Mehmet Ali Oğur Garip önceki gün alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı İbrahim Özdemir ve Tuğrul Adam’a silah çekip ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle şikayet üzerine tutuklandı. Polis, olayın yaşandığı zanlı Garip’e ait iş yerinde yaptığı aramada iddiaya konu silahı tespit edemezken, Tunç Çağı’na ait 2 adet eski eser nitelikli testi bularak emare aldı. “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu”, “Eski eser tasarrufu” ve “Şiddet tehdidi” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Garip aleyhine 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Meselenin tahkikat memuru İbrahim Bulut, 6 Şubat tarihinde Adli Şubeye gelen İbrahim Özdemir ve Tuğrul Adam’ın, Adli Şubeye gelerek zanlı Mehmet Ali Oğur Garip’in Jasmine Finance Ltd. isimli iş yerinde kendilerine alacak verecek meselesinden dolayı tabanca doğrulttuğunu ve Tuğrul Adam’a doğrulttuğu esnada doldur boşalt yaparak kendisine hitaben “Seni öldüreceğim. Şerefsiz seni öldürüp Kumyalı’ya atacağım” deyip şiddet tehdidinde bulunduğunu belirterek zanlı hakkında şikayetçi olduklarını açıkladı. Ayni gün konu iş yerine gidilerek zanlı Garip’in tespit edildiğini belirten Bulut, konu iş yerinde yapılan ilk aramada kanunsuz her hangi birşey tespit edilemediğini söyledi. Bulut, olay yerinden görüntü almak için olay yerine giden uzmanlar tarafından yapılan araştırmada kamera sisteminin olduğu ancak görüntüleri çeken cihazın yeni söküldüğünü ve alındığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis Memuru İbrahim Bulut, konu ile ilgili olarak ortada bir çek meselesinin olduğunu ve tartışmanın bu çek meselesi yüzünden çıktığını belirterek, konu ile ilgili olarak zanlıdan el örnekleri alındığını açıkladı. Tabancanın henüz tespit edilemediğini de belirten Bulut, kanunsuz tabancanın ve kamera kayıt cihazının olay yerinden başka birileri tarafından kaçırıldığına dair ciddi şüpheler olduğunu ifade etti. Bulut, ayrıca zanlıya ait iş yerinde yapılan ikinci aramada ise Tunç Çağı’na ait 2 adet eski eser nitelikli testi bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Bulut, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Mehmet Ali Oğur Garip’in tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.