Senegalli geldi, Fransız olarak çıkmak istedi

KKTC'ye 27 Şubat 2019 tarihinde kendisine ait Senegal pasaportu ile giriş yapan ve iki aydır izinsiz olarak ikamet eden Medoune Ba, Ercan’dan sahte Fransız kimliğiyle çıkış yapmak isterken tutuklandı

Evrim KAMALI

Ülkemize turist olarak kendine ait Senegal pasaportu ile giriş yapan ve daha sonra tasarrufunda ki sahte Fransız pasaportu ile çıkış yapmak isterken tespit edilen zanlı Medoune Ba tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Nerkiz olayla ilgili bulguları aktardı. Nerkiz zanlı Medoune Ba'nın 23 Nisan 2019 tarihinde, saat 01.00'de, Ercan Havaalanı yolcu çıkış salonunda adına ısdar olunan ve sahte olan Fransız kimliği ile bilet ve bagaj işlemlerini yaptırdıktan sonra yurt dışına çıkmak amacı ile görevli muhaceret memuruna verip tedavüle sürdüğü esnada suçüstü tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis ayni gün zanlı aleyhinde Muhaceret Şubesinden yapılan soruşturmada, KKTC'ye 27 Şubat 2019 tarihinde kendisine ait Senegal Pasaportu ile 30 günlük vize ile giriş yapıp, 29 Mart 2019 tarihinde KKTC' den çıkış yapmayarak ikamet izinsiz olarak ikamet ettiğinin de tespit edildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini ayrıca söz konusu sahte kimliği nereden temin ettiğinin araştırılacağını belirterek ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu zanlının tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün poliste kalmasına emir verdi.