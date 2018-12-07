Sele kapılan kayıp gencin arama çalışmalarının devam ediyor

Polis, aranan kişinin Günay Kandaz değil, Gaye Soyutok olduğunu da açıkladı.

Polis Basın Subaylığı açıklamasında, KKTC genelinde etkili olan yoğun yağışlı hava şartları nedeniyle, dün Girne-Lefkoşa anayolunun 5-6 kilometreleri arasında (Ciglos mevkii), HC 470 plakalı salon araç aşırı derecede yağan yağmur sularına kapılarak yoldan çıkmak suretiyle dere yatağına yuvarlandığını hatırlattı.

Polis, araç içerisinde bulunan üç kişinin cesedinin dünkü çalışmalarda bulunduğunu, bulunan cesetler üzerinde aileleri tarafından yapılan kimlik teşhisinde ise ölen şahısların kimliklerinin; Gaye Soyutok (K-18), Tolga Bekci (E-21) ve Ahmet Kılıç (E-23) olarak tespit edildiğini, ancak söz konusu şahısların bugün yapılan otopsileri sırada yeniden aileleri tarafından yapılan kimlik tespitinde dün ölü olarak bulunan kadın şahsın Gaye Soyutok olmadığı ölen şahsın Günay Kandaz (K-18) olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis, kayıp şahıs Gaye Soyutok ile ilgili arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

BAŞHEKİM DİZDARLI DA AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Dizdarlı yaşanan sel felaketi sırasında kaybedilen gençlerden üçünün cansız bedenlerinin hastane morguna ulaştığını, birinin ise halen arandığını kaydederek ancak dün aile bireyleri tarafından yapılan ilk kimlik tespitinde, anlık yaşanan telaş içinde “Gaye Soyutok” olduğu bildirilen gencin, bugün tekrar yapılan detaylı muayeneler ve aile tespitleri sonucunda aslında “Günay Kandaz” olduğunun saptandığını bildirdi.

Dizdarlı, kriz masasından aldıkları bilgiye göre Gaye Soyutok’un aranmasına devam edildiğini belirterek yaslı ailelere ve tüm topluma baş sağlığı, hayatını kaybeden gençlere Tanrı’dan rahmet diledi.