banner237
Kaldırımlar araçların mı yayaların mı?
Kaldırımlar araçların mı yayaların mı?
20 0
Bilboard ışıkları düzgün konulmalı
Bilboard ışıkları düzgün konulmalı
19 0
Lapta cehenneme döndü
Lapta cehenneme döndü
208 0
Dikmen'i sel suları bastı
Dikmen'i sel suları bastı
673 0
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
173 0
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
162 0
Denner şampiyonluğa tırmandı
Denner şampiyonluğa tırmandı
31 0
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
237 0
banner82

Sele kapılan kayıp gencin arama çalışmalarının devam ediyor

banner27

Polis, aranan kişinin Günay Kandaz değil, Gaye Soyutok olduğunu da açıkladı.

banner210
Sele kapılan kayıp gencin arama çalışmalarının devam ediyor
banner215

Polis Basın Subaylığı açıklamasında, KKTC genelinde etkili olan yoğun yağışlı hava şartları nedeniyle, dün Girne-Lefkoşa anayolunun 5-6 kilometreleri arasında (Ciglos mevkii), HC 470 plakalı salon araç aşırı derecede yağan yağmur sularına kapılarak yoldan çıkmak suretiyle dere yatağına yuvarlandığını hatırlattı.

Polis, araç içerisinde bulunan üç kişinin cesedinin dünkü çalışmalarda bulunduğunu, bulunan cesetler üzerinde aileleri tarafından yapılan kimlik teşhisinde ise ölen şahısların kimliklerinin; Gaye Soyutok (K-18), Tolga Bekci (E-21) ve Ahmet Kılıç (E-23) olarak tespit edildiğini, ancak söz konusu şahısların bugün yapılan otopsileri sırada yeniden aileleri tarafından yapılan kimlik tespitinde dün ölü olarak bulunan kadın şahsın Gaye Soyutok olmadığı ölen şahsın Günay Kandaz (K-18) olduğunun tespit edildiğini açıkladı. 

Polis, kayıp şahıs Gaye Soyutok ile ilgili arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. 

BAŞHEKİM DİZDARLI DA AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Dizdarlı yaşanan sel felaketi sırasında kaybedilen gençlerden üçünün cansız bedenlerinin hastane morguna ulaştığını, birinin ise halen arandığını kaydederek ancak dün aile bireyleri tarafından yapılan ilk kimlik tespitinde, anlık yaşanan telaş içinde “Gaye Soyutok” olduğu bildirilen gencin, bugün tekrar yapılan detaylı muayeneler ve aile tespitleri sonucunda aslında “Günay Kandaz” olduğunun saptandığını bildirdi.

Dizdarlı, kriz masasından aldıkları bilgiye göre Gaye Soyutok’un aranmasına devam edildiğini belirterek yaslı ailelere ve tüm topluma baş sağlığı, hayatını kaybeden gençlere Tanrı’dan rahmet diledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.