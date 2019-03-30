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Sel suları nedeniyle yollar kapandı

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Sel suları nedeniyle yollar kapandı
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Ülkemizde dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle özellikle Lefkoşa ve Beşparmak Dağları eteklerinde sel baskınlarına neden oldu.

Dağdan gelen sel suları nedeniyle Lefkoşa'da Dr. Küçük Bulvarı üzerindeki Atatürk Stadyumu ışıkları ile Alpet Işıkları arasında kalan yolun Mağusa istikameti sel suyu baskını nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Öte yandan Haspolat - Değirmenlik Kavşağı arasındaki yol da da sel  suyu baskını yaşanmasından dolayı yol trafiğe kapatıldı.

Bu arada Ercan Havalimanı'na gitmek isteyen bazı yolcuların yolda mağdur kalmaları üzerine Sivil Savunma ekipleri ile askeri araçlarla havaalanına taşınıyorlar.

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