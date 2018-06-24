banner107
Kamyon dehşeti
Kamyon dehşeti
119 0
Yenicamililer, şampiyonluğu kutladı
Yenicamililer, şampiyonluğu kutladı
104 0
Binatlı Tombola Geceleri, Güzelyurt akşamlarına renk katıyor
Binatlı Tombola Geceleri, Güzelyurt akşamlarına renk katıyor
105 0
Üniversite sınavı öncesi bunlara dikkat edin
Üniversite sınavı öncesi bunlara dikkat edin
73 0
Genel kurul belirsizlik getirdi
Genel kurul belirsizlik getirdi
137 0
Hisar duvarlarına asılarak durdu
Hisar duvarlarına asılarak durdu
276 0
BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak
BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak
173 0
Sormaya utanılan soruların bilimsel cevapları
Sormaya utanılan soruların bilimsel cevapları
84 0
banner82
banner147

Seçim sucu işleyen iki kişi tutuklandı

banner27

Seçim sucu işleyen iki kişi tutuklandı
banner137

Yerel seçimler nedeniyle devam eden oy verme işlemleri sırasında şu ana kadar iki kişi seçim yasaklarına uymayarak seçim suçu işlediği için tutuklandı.

Girne ilçesi, Çatalköy İlkokulu 27 numaralı sandıkta oy kullanan F.L. (35), tasarrufunda bulunan cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çekti. Söz konusu şahıs tutuklandı.

Gazimağusa ilçesi, Karakolu İlkokulu sandık alanı içerisinde, K.D. (E-65), belediye meclis üyesi adayı bir şahsa ait broşürleri dağıttığı tespit edildi. Söz konusu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.