Seçim sucu işleyen iki kişi tutuklandı

Yerel seçimler nedeniyle devam eden oy verme işlemleri sırasında şu ana kadar iki kişi seçim yasaklarına uymayarak seçim suçu işlediği için tutuklandı.

Girne ilçesi, Çatalköy İlkokulu 27 numaralı sandıkta oy kullanan F.L. (35), tasarrufunda bulunan cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çekti. Söz konusu şahıs tutuklandı.

Gazimağusa ilçesi, Karakolu İlkokulu sandık alanı içerisinde, K.D. (E-65), belediye meclis üyesi adayı bir şahsa ait broşürleri dağıttığı tespit edildi. Söz konusu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.