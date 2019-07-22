 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Doğukan göğsümüzü kabarttı
Doğukan göğsümüzü kabarttı
24 0
ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi’ hizmete açıldı
ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi’ hizmete açıldı
15 0
 
Herkesi büyülediler
Herkesi büyülediler
40 0
Mesarya testten geçti
Mesarya testten geçti
235 0
Binlerce meşale özgürlük ve bağımsızlığın şafağı için yandı
Binlerce meşale özgürlük ve bağımsızlığın şafağı için yandı
17 0
“Kimse buradan çıkarma yapılabileceğini tahmin etmezdi”
“Kimse buradan çıkarma yapılabileceğini tahmin etmezdi”
60 0
“Biz buraya ağlamaya değil ölmeye geldik”
“Biz buraya ağlamaya değil ölmeye geldik”
27 0
banner82

Sattığı ürünlerin parasını cebine indirdi

banner27

Düzova'da bir iş yerinde pazarlamacı olarak çalışan Dolunay Hoplar 8 Ocak 2018 – 28 Haziran 2019 tarihleri arasında, iş yerine ait gıda ürünlerinin satışından tahsil ettiği 24 bin 540 TL nakit parayı ve iş yerine ait cep telefonunu iş yerine teslim etmeyip çaldı

Sattığı ürünlerin parasını cebine indirdi
banner267

(Kamalı Haber)

Pazarlamacı olarak çalıştığı şirketten para çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Dolunay Hoplar dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren  Lefkoşa Adl Şube’de görevli polis memuru Kozal Debreli, zanlının 8 Ocak 2018- 26 Haziran 2019 tarihleri arasında meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan methalder olduğunu söyledi. Polis, zanlının pazarlamacı olarak çalıştığı Her Ticaret LTD isimli işyerinden şirket adına tahsil etmiş olduğu 24 bin 540  TL nakit parayı ve işyerine ait cep telefonunu sirkat ettiğini söyledi. Polis, şikayet üzerine zanlı aleyhinde soruşturma başlatıldığını, aranan şahıs olan zanlının önceki gün ülkeye giriş yaparken Ercan Havaalanı’nda gözaltına alındığını belirtti.Polis, mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek evrakları olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı avukatı tutukluluk süresine itiraz etmezken, huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Güçlüer zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.