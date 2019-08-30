Sattığı ürünlerin parasını cebe indirdi

Mustafa İlteralp adlı kişi, çalıştığı işyerinden satışını yaptığı tıbbi ameliyat malzemelerinden temin ettiği 283 bin TL’yi sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklandı

Evrim KAMALI

Çalışmış olduğu firma adına satışını yaptığı ürünlerin parasını şirket muhasebesine vermeyerek zimmetine geçiren zanlı Mustafa İlteralp dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Hamza Tarman, olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman huzurda bulunan zanlı Mustafa İlteralp’in çalıştığı Semson Ticaret isimli işyerinden Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da hastanelere satışını yaptığı tıbbi ameliyat malzemelerinden temin ettiği 283 bin TL’yi sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklandığını belirtti.Polis, tahkikatın geniş kapsamlı olarak yürütüldüğünü ve gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin devam ettiğini anlatarak, zanlının 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı, tutukluluk süresine itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 5 tutuklu kalmasına emir verdi.