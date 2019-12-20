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Sattığı malların parasını zimmetine geçirdi

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Lefkoşa’da Sunsel Enterprises Ltd’de çalışan İbrahim Bahadi, marketlere verdiği mallara karşılık topladığı 1980 TL’yi makbuzlar üzerinde sahteleme yaparak zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklandı

Sattığı malların parasını zimmetine geçirdi

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Sunsel isimli işyerinde çalışmakta olan zanlı İbrahim Bahadi şirket adına tahsil ettiği paraları çaldığı iddiası ile tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aygün Karagil, olguları aktardı. Polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Sunsel Enterprises Ltd. isimli iş yerinde müstahdem olarak çalışmakta olan Akdoğan’da sakin İbrahim Bahadi’nin Mağusa bölgesinde faaliyet göstermekte olan marketlere vermiş olduğu mallara karşılık yapmış olduğu tahsilatlara karşılık olarak vermiş olduğu makbuzlar üzerinde sahteleme yaparak tahsil etmiş olduğu toplam 1981,46 TL parayı şirkete vermeyerek sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının 18 Aralık 2019 tarihinde mahkeme emri gereğince tutuklandığını ve soruşturmanın henüz yeni başlamış olup konu ile ilgili olarak alınacak ifadeler olduğunu belirterek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün süre ile polis nezaretinde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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