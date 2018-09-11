Satıcıya 1 yıl hapis cezası

Çatalköy’de tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan sanık Naim Kerim Denetimli Serbestlik Yasası’ndan yararlanırken, ona uyuşturucuyu sağlayan kişi olan sanık Mehmet Hakkı Aktuğ 1 yıl hapse mahkum edildi

(Kamalı Haber)

Çatalköy’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan sanık Naim Kerim ve ona uyuşturucuyu sağlayan kişi olan sanık Mehmet Hakkı Aktuğ aleyhindeki karar dün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen davada mahkeme heyetinin sanıklar aleyhine oy birliği ile vermiş oldukları kararı Kıdemli Yargıç Alev Ulunay açıkladı. Ulunay, sanık Naim Kerim’in tasarruf ettiği miktarın Denetimli Serbestlik Yasası’nda öngörülen üç gramın üzerinde 9 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde olduğunu ancak kişisel kullanım için tasarruf ettiğini belirtip, sanığın bir yıl süreyle Denetimli Serbestlik Yasası’ndan faydalanmasına karar verdiklerini söyledi.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay, sanık Mehmet Hakkı Aktuğ’un işlediği kanunsuz uyuşturucu madde ithal, verme ve tasarrufu suçunun ise 18 yıla kadar hapis öngören, çok ciddi ve vahim suçlardan olduğunu söyledi. Ulunay, uyuşturucu suçlarının toplum sağlığını tehdit eden, gün geçtikçe yaygınlık gösteren bir suç olduğuna dikkat çekti. Kıdemli Yargıç, sanığın 10 gram kokaini güneyden ithal edip, sanık Naim Kerim’e vermesini aleyhine değerlendirdiklerine vurgu yaparak suçlu bulup mahkum ettikleri davalardan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.