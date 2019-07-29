 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
22 0
Tepki çeken direkler kaldırılıyor
Tepki çeken direkler kaldırılıyor
34 0
 
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
248 0
3 – 5 – 7 – 10 Demir Şampiyon
3 – 5 – 7 – 10 Demir Şampiyon
154 0
50 0
Tam elektrikli hiper otomobil: Lotus Evija
Tam elektrikli hiper otomobil: Lotus Evija
17 0
Lefkoşa’daki Algım Özel Eğitim Merkezi yeni şubesi hizmete açıldı
Lefkoşa’daki Algım Özel Eğitim Merkezi yeni şubesi hizmete açıldı
12 0
banner82

Satıcı da yakalandı

banner27

Çatalköy’de düzenlenen operasyonda ele geçirilen 335 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyle ilgili olarak aranan satıcı zanlı Ben James Hines de tutuklandı

Satıcı da yakalandı
banner267

(Kamalı Haber)

Çatalköy’de alınan ihbar üzerine takibe alınıp durdurulan araçta polis tarafından yapılan kontrolde uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar araç sürücüsü zanlı Berkay Numansoy ve yolcular Doğuhan Erekoğlu ve Halil Eker’in tutuklanmasının ardından meseleye bağlantısı olduğu görülen zanlı Ben James Hines’de tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Ali Çavuş olayla ilgili bulguları aktardı. Çavuş 26 Temmuz’da Çatalköy’de düzenlenen operasyonda ele geçirilen 335 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin zanlı Ben James Hines’ın aracılığıyla temin edildiğinin tespit edildiğini söyledi. Zanlının olayla bağlantısının olduğunun tespit edilmesi üzerine tutuklandığını belirten Çavuş, meseleyle ilgili yürütülen soruşturmanın bölünmemesi için zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu olarak kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç GökanAsafoğulları, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlın 2 gün süreyle poliste tutuklu olarak kalmasına emir verdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.