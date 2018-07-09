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Şartlı tahliyeden çıktı, yine suç işledi

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Girne de sanal bet tahsilat olayında çete lideri olduğu iddia edilen Aykut

Şartlı tahliyeden çıktı, yine suç işledi
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Şevket Tukyu, adam öldürmeye teşebbüsünden ve benzeri kriminal olaylardan merkezi cezaevinden şartlı tahliyeden faydalanarak geriye kalan 2,5 yıllık hapis cezasını yatmadan serbest kalmıştı.

Ancak Tukyu yine rahat durmadı ve Girne’de sanal bet ofisini basarak orada para kazanan bazı kişileri “Parayı ödemezseniz kafanıza iki şarjör boşaltacağım” diye tehdit etti ve iki kişiyi darp ederek olay yerinden kaçtı.

Cezaevinde yattığı zamanda da uyuşturucu, cep telefonu kullanma gibi suçlardan hücre cezası alan Tukyu bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.

Geçtiğimiz cuma günkü duruşmada tarafların yakınları mahkemede büyük arbede çıkararak birbirlerine ölüm tehdidi yağdırmıştı.

Tukyu’nun bugün serbest kalıp kalmayacağı belli olacak.

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