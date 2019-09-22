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“Sarhoştum, kayboldum”

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Lefkoşa’da Omar Alabed adlı kişi, askeri yasak bölge olarak belirlenen Lokmacı sınır kapısı etrafında tespit edildi. Tutuklanan zanlı, sarhoş olduğunu ve kaybolduğunu, askeri bölgeye bilerek girmediğini iddia etti

“Sarhoştum, kayboldum”
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da askeri yasak bölge olarak belirlenen Lokmacı sınır kapısı etrafında askeri birlik içerisinde tespit edilen Zanlı Omar Alabed tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Gülen Bulut olayla ilgili bulguları aktardı. Bulut huzurda bulunan zanlı Omar Alabed’in 20 Eylül 2019 tarihinde saat 19.20 raddelerinde Lokmacı Kara Giriş Kapısına gelip KKTC' ye giriş yapmak isteyen zanlı Omar Alabed’den yapılan soruşturmada aynı tarihte henüz tespit edilemeyen bir yerden 1. Derece Askeri yasak bölgeye giriş yaptığı tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının askeri bölgeye nasıl girdiğinin incelenecek kamera görüntülerinde tespit edileceğini bu aşamada alınması gereken ifadelerinde mevcut olduğunu belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Alabed sarhoş olduğunu ve kaybolduğunu askeri bölgeye bilerek girmediğini iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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