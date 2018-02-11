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Sarhoş yolcu taksi şöförünü darp etti

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Sarhoş yolcu taksi şöförünü darp etti
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Alsancak’ta  D.G (E-55) kimlikli kişi, döviz bürosuna giderek, 4 bin 205 Sterlin’i bozdurmak istedi. Döviz bürosu çalışanı sterlini yanlışlıkla  13 bin 565 olarak hesaplayarak,   71 bin 895 TL ödeme yaptı. Bu yanlışlığa ses çıkarmayarak parayı alan D.G. tutuklandı.
CEP TELEFONU HIRSIZI TUTUKLANDI
Polis Basın Bülteni’ne göre 8 Şubat’ta  Girne’de bir internet cafede cep telefonu çaldığı tespit edilen T.A. (E-22) tutuklandı.
TAKSİ ŞOFÖRÜNÜ DARP ETTİ
Girne’de dün  114 miligram alkollü olduğu tespit edilen C.T. (E-39), istediği yere götürmediği gerekçesiyle taksi şoförü Şahin Karaçor’u  darp ederek omurga kemiğini kırdı. C.T. tutuklandı.

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