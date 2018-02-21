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Sanıklar, sadece Afrika Gazetesi’nin önündeki olaylardan itham edildi

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Lefkoşa Kaza Mahkemesi  Kıdemli Yargıcı Reynar, sanıkların sadece Afrika Gazetesi’nin önünde meydana gelen olaylardan itham edildiğini de kaydetti

Sanıklar, sadece Afrika Gazetesi’nin önündeki olaylardan itham edildi
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Afrika Gazetesi önünde 22 Ocak’ta gerçekleştirilen eylem dolayısıyla  haklarında 7 suçtan dava açılan 6 kişiye 2 ile 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi. 

Lefkoşa Kaza Mahkemesi  Kıdemli Yargıcı Tacan Reynar tarafından okunan karara göre, Oktay Güney  2, Bayram Ak ve Ümit Taş 3’er, Abdülhadi Doğan  4, Mehmet İpek  ve Ahmet Türkmen de 6’şar ay hapis  cezası aldı.

AĞIRLAŞTIRICI UNSURLAR

Yargıç Reynar, Ahmet Türkmen’in binadaki tabelaları sökerek olayların büyümesine neden olmasının, Mehmet İpek’in ise “kanunsuz topluluk ve ayaklanma” suçundan sabıkası bulunmasının ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirildiğini kaydetti.  

SADECE AFRİKA ÖNÜNDEKİ EYLEM…

Reynar kararı açıklarken, sanıkların sadece Afrika Gazetesi’nin önünde meydana gelen olaylardan itham edildiğini de kaydetti.  

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖYLE KULLANILAMAZ”

Demokratik hak arama ve ifade özgürlüğünden biri olan toplanma ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanmak isteyen yurttaşların bu özgürlüğü  silahsız ve saldırısız yapması gerektiğini vurgulayan Reynar, “demokratik ve çoğulcu olma yönünde hareket eden her topluluğun, farklı düşünen ve yazan kişilere tahammül göstermesi gerektiğini” söyledi. 

Reynar, “Gazeteyi taşlayarak, sert cisimler savurarak, halka dehşet verecek şekilde tabelaları sökerek hak aranmaz. Öyle ifade özgürlüğü kullanılamaz...” dedi. 

“FOTOĞRAF VE GÖRÜNTÜ BULUNMADI”

Savunma Avukatı Enver Öztürk’ün eylemcilerin Afrika Gazetesi içerisinden el hareketleriyle tahrik edildiklerine yönelik iddiası üzerine ilgili tanıkların ve sanıkların ifadeleri ile emarelerin değerlendirildiğini anlatan Reynar, mahkemeye sunulan emareler arasında el kol hareketi yapıldığı yönünde fotoğraf veya görüntü bulunmadığını kaydetti.

Mahkeme huzuruna 30 Ocak’ta çıkarılan sanıklar, kanunsuz topluluk oluşturma, ayaklanma,  kasti hasar, mülke tecavüz, tecavüzü alet taşıma suçlarından itham edilmişlerdi. 

Reynar, eylemde Afrika Gazetesi, Arca Apartmanı, Olgun Fotoğrafçılık ve Özok Şirketi’nde meydana gelen 17 bin 457 TL’lik hasarın sanıklar tarafından ödendiğini de söyledi. 

Afrika Gazetesi’nin 21 Ocak tarihli sayısında “Türkiye’den Bir İşgal Harekatı Daha” manşetine tepki olarak 22 Ocak’ta gazete önünde düzenlenen eylemde, binaya girmeye teşebbüs edilmiş, camlar kırılmış, tabela sökülmüş, bina taşlanmıştı.

Eylem aynı gün Meclis önüne taşınmış ve Meclis’in çatısına bayrak dikilmişti.

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