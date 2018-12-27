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Sandalye yola düştü, dört araç birbirine girdi

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Lefkoşa- Gazimağusa anayolunda meçhul bir araçtan yol içerisine düşen sandalye nedeniyle dört araç birbirine girdi

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Sandalye yola düştü, dört araç birbirine girdi
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Murat ASLAN

Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu’nda dün akşam dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza saat18.50 sıralarında meydana geldi

24 yaşındaki Yonca Baba, yönetimindeki LY 331 plakalı araç ile sağ şerit içerisinde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve meçhul bir araçtan yol içerisine düşen sandalye dolayısıyla durmak zorunda kalan 38 yaşındaki Mustafa Cambaz yönetimindeki ZNF 850 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kazanın akabinde geriden gelmekte olan 32 yaşındaki Muhammet Sıddık Şen, yönetimindeki JM 707 plakalı araç ile kaza sonrası duran LY 331 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde ileriye doğru savrulan LY 331 plakalı araç da yolun sağında durmakta olan 51 yaşındaki Güngör Tuğcan yönetimindeki HZ 250 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan LY 331 plakalı araç sürücüsü Yonca Baba kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

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