Sanal Bete Bir Darbe Daha

Son dönemde artış gösteren sanal bete bir operasyon daha yapıldı. Girne’de Hakan Törehan’ın kullanımındaki üç ayrı adresteki apartman dairelerine baskın yapan mali polis, yasa dışı bahis oynanması için finans sağladıkları gerekçesiyle Hakan Törehan, Mehmet Mustafa Gün ve Berk Osmanlılar’ı gözaltına aldı. Söz konusu adreste yasa dışı bahis oynattığı belirtilen Cemal Doğan Tokgezer de yakalanırken, operasyon esnasında delilleri karartmaya çalıştıkları gerekçesiyle Mustafa Abraşoğlu ile Ayşe Reyhan Avcı da gözaltına alındı. Operasyonda yasa dışı bahis için kullanılan 57 banka hesap cüzdanı ile 24 bankamatik kartı ele geçirildi. Mahkeme, operasyonda tutuklanan 6 zanlı hakkında da 3’er gün tutukluluk emri verdi

Evrim KAMALI

Girne’de önceki akşam Hakan Törehan’ın kullanımındaki üç ayrı adresteki apartman dairelerine baskın yapan mali polis, yasa dışı bahis oynanması için finans sağladıkları gerekçesiyle Hakan Törehan, Mehmet Mustafa Gün ve Berk Osmanlılar’ı gözaltına aldı.Söz konusu adreste yasa dışı bahis oynattığı belirtilen Cemal Doğan Tokgezer’de yakalanırken, operasyon esnasında delilleri karartmaya çalıştıkları gerekçesiyle Mustafa Abraşoğlu ile Ayşe Reyhan Avcı’da gözaltına alındı.Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 zanlı dün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli Polis Çavuşu Yahya Suiçmez, önceki gece saat 19.00 sıralarında Hakan Törehan’a ait üç ayrı adresteki apartman dairelerine operasyon düzenlediklerini söyledi. Suiçmez, operasyonda Hakan Törehan, Mehmet Mustafa Gün ve Berk Osmanlılar’ın yasa dışı bahis oynatılması için finans sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını ifade etti. Zanlı Cemal Doğan Tokgezer’in ise yasa dışı bahis oynattığı gerekçesiyle gözaltına alındığını kaydeden Suiçmez, operasyonda yasa dışı bahis için kullanılan 57 banka hesap cüzdanı ile 24 bankamatik kartı ele geçirdiklerini belirtti. Suçiçmez, ayrıca birçok bilgisayar ve dokümanın da incelemek üzere alındığını açıkladı.Operasyon kapsamında 22 kişiden ifade aldıklarını, soruşturmanın devam ettiğini belirten Suiçmez, aranan şahıslar, kayıp emareler olduğunu belirterek, zanlılar Hakan Törehan, Mehmet Mustafa Gün, Berk Osmanlılar ve Cemal Doğan Tokgezer’in üç gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Operasyonda gözaltına alınan dört zanlının ardından delilleri kararttıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Mustafa Abraşoğlu ile Ayşe Reyhan Avcı duruşmaya çıkarıldı. Bu iki zanlı hakkındaki iddiaları da polis memuru Mehmet Davulcu aktardı. Davulcu, yasa dışı sanal bet operasyonu esnasında zanlı Abraşoğlu’nun park halinde bulunan Hakan Törehan’ın aracını yedek anahtarla açtığını, içerisinde operasyonla ilgili delilleri olan I Phone X marka cep telefonu aldığını ifade etti. Davulcu, zanlı Avcı’nın ise operasyonun yapıldığı birinci adrese gelip, içerisinde yasa dışı bahisle ilgili deliller bulunan dizüstü bilgisayarı koynuna saklayıp götürmeye çalışırken yakalandığını açıkladı. Zanlı Abraşoğlu’nun dün telefonu polise teslim etmeye gelirken tutuklandığını, zanlı Avcı’nın ise operasyon esnasında gözaltına alındığını kaydeden Davulcu, zanlıları bu suçu işlemeye teşvik eden şahıslar olduğunu açıkladı. Davulcu, soruşturmanın sürdüğünü belirterek, iki zanlının üç gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme operasyon kapsamında tutuklanan 6 zanlı hakkında da 3’er gün tutukluluk emri verdi.