Sanal bete bir darbe daha

Girne’de Mali Şube ekiplerinin FEO Elegance sitesine yaptığı operasyonda birçok bahis sitesine finans hizmeti verdiği tespit edilen Nuri Can, Uğur Can, Deniz Demirbaş ve sorumluları Sadık Akgül tutuklandılar

Evrim Kamalı

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanan 4 zanlı mahkemeye çıkarıldı. Girne’de Mali Şube ekiplerinin FEO Elegance sitesine yaptığı operasyonda birçok bahis sitesine finans hizmeti verdiği tespit edilen Nuri Can, Uğur Can, Deniz Demirbaş ve Sadık Akgül dün mahkemeye çıkarıldı.

Meselenin yardımcı tahkikat memuru Cemile Özfadıl, Nuri Can, Uğur Can, Deniz Demirbaşın Şans Oyunları Yasası’na aykırı birçok bahis sitesine finans hizmeti sağladıklarını, Sadık Akgül’ün ise sorumluları olduğunu aktardı. Zanlıların bahisten elde ettikleri paraları Sadık Akgül’e teslim ettiklerini kaydeden polis memuru Özfadıl, meseleyle ilgili bilgisayar, cep telefonu, flash bellek, hard disk gibi emarelerin toplandığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Özfadıl, zanlıların etki etme olasılığı kalmadığını belirterek teminat talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, Nuri Canın 50 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına, Uğur Can, Deniz Demirbaşın 20 şer bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı 2’şer kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalaması, Sadık Akgül’ün ise nakit 150 bin TL teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.