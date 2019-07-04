Sanal betçilerin hesabına 3 milyon TL aktarıldı

Bankalara ait ATM’lerden yurt dışındaki bazı hesaplara yüklü miktarlarda para yatırılması olayında tutuklanan sigorta şirketi işletmecisi Hakan Murat’ın hesabına 3 milyon TL yattığı ancak kaynağının belli olmadığı açıklandı

Evrim KAMALI

Girne’de geçtiğimiz yıl bazı bankalara ait ATM’lerden yurt dışındaki bazı hesaplara yüklü miktarlarda para yatırılması olayını soruşturan ve geçtiğimiz günlerde tutuklanan sigorta şirketi işletmecisi Hakan Murat’ın hesabına 3 milyon TL yattığı ancak kaynağının belli olmadığı açıklandı.

Söz konusu ATM’lerin birinden bir hesaba 28 bin TL yatırdığını tespit eden polis, konuya bağlantısı olan zanlı Önder Aydın ve Hakan Murat’ı dün yeniden mahkemeye çıkardı.

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis çavuşu Yahya Suçiçmez, “Suç Gelirlerinin Aklanması” ve “Yasa Dışı Sanal Bet Oynatılması” suçlamalarıyla tutuklanan Hakan Murat’ın yanında ‘Canlı Destek’ olarak çalıştığı tespit edilen zanlı Önder Aydın’ın da bu suçlardan methaldar olduğunu kaydetti. Suiçmez, 2018 yılı Haziran ayında Girne’de bazı bankalara ait ATM’ler aracılığı ile yurt dışındaki bazı hesaplara para yatırıldığını, bu işlemlerin suç geliri aklanması açısından şüpheli görülerek takibe alındığını belirterek, söz konusu işlemlerle ilgili yapılan soruşturma sonucu zanlı Hakan Murat’ın tespit edildiğini ifade etti. Suçiçmez, çağırıldığı polis karakolunda paranın izahını yapamayan Hakan Murat’ın işyerindeki bilgisayarları incelemeye alan polisin bu bilgisayarlardan birinde, sanal bahis oynatıldığına dair bulgulara ulaştığını söyledi.

Tespit üzerine zanlı Murat’ın 24 Haziran’da Girne’de meydana gelen suç geliri aklanması olayı ile ilgili polise celp edildiğini kaydeden Suiçmez, polise çağrılan zanlının 2018 yılında ATM aracılığı ile yatırılan 28 bin TL para ile ilgili izahatta bulunamadığını, zanlı Aydın’ın ise 12 bin 500 TL’lik yatırımla ilgili bilgisi olmadığı yönünde ifade verdiğini söyledi.

Zanlının işyerinde yapılan aramada yasa dışı sanal bet oynatılmasında kullanıldığına inanılan 4 adet bilgisayar bulunduğunu ve bilgisayarların emare alınarak incelendiğini ifade eden polis, incelemeler sonucunda zanlı Murat’ın 2016 ile 2018 yıllarında, muhasebe müdürlüğü yaptığı şirketin ortak çalışanlarından oluşan kişilerin, meseleye konu şahsın hesabına yatan 3 milyon TL’nin bu şirket tarafından gönderildiğinin tespit edildiğini aktardı.

Bu süre içerisinde emare bilgisayarlarda yapılan incelemede bir adetinde yasa dışı sanal bet oynatıldığına inanılan kanıt bulunduğunu kaydeden polis çavuşu, söz konusu bilgisayarda bir bahis sitesi bulunduğunu ifade etti.

Zanlı Murat’ın 28 Haziran’da mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 5 günlük tutukluluk emri temin edildiğini kaydeden Suiçmez, konu emareler içerisinde özellikle 2016 ile 2018 yıllarında, sanal bet ve bahis sitelerinde toplamda 150 milyon TL’lik suç geliri elde edildiğine yönelik bulgulara ulaşıldığını belirtti.

Suiçmez, zanlı Önder Aydın’ın ise ‘Canlı Destek’ olarak 3 bin 500 TL’ye çalıştığının öğrenildiğini söyleyerek, zanlının aynı gün tutuklandığını ve beyanında ise öyle bir işte çalışmadığı iddiasında bulunduğunu ifade etti..

Zanlılar Murat’ın ülkede işletme izinli, Aydın’ın ise çalışma izinli olarak bulunduklarını belirten Suiçmez, her iki zanlının da burada evli ve çocukları olduklarını mahkemeye aktardı.

Her iki zanlının da suçlarını kabul etmediklerini ifade eden polis, zanlılar aleyhinde yürütülen tahkikatın tamamlandığını ve zanlıların ileride mahkemede hazır bulunmalarını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmaları talebinde bulundu.

Mahkeme, zanlıların davaya konu suçları işlemiş olma ihtimallerini desteklediğini göz önünde bulundurarak, davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla ülke haricine çıkmaktan men edilmelerine, tüm seyahat belgelerini polise teslim etmelerine ve en yakın polis karakoluna haftada iki gün ispat-ı vücutta bulunmalarına karar verdi.

Zanlı Hakan Murat’ın 40 bin TL nakdi teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 200 bin TL’lik kefalet senedi imza etmesine emir veren mahkeme, zanlı Önder Aydın’ın ise 15 bin TL’lik nakdi teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 100 bin TL’lik kefalet senedi imza etmesi kararını aldı.