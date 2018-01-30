Saldırganlar cezaevine gönderildi

Son Dakika: 22 Ocak’ta yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili dün polis tarafından gözaltına alınan 6 kişi bugün mahkemeye çıkarıldı. Tutuklananlar, Mahkeme heyeti tarafından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Olaylarla tilgili ise 9 kişi daha aranıyor.