Saldırganlar cezaevine gönderildi

Son Dakika: 22 Ocak’ta yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili dün polis tarafından gözaltına alınan 6 kişi bugün mahkemeye çıkarıldı. Tutuklananlar, Mahkeme heyeti tarafından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Olaylarla tilgili ise 9 kişi daha aranıyor.
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