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Saint Hilarion kavşağı yakınlarında araç alev aldı

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Saint Hilarion kavşağı yakınlarında araç alev aldı

Lefkoşa-Girne anayolunun Saint Hilarion kavşağı yakınlarında bugün günün ilk saatlerinde meydana gelen araç yangını ucuz atlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre bugün günün ilk saati olan 01:00 sıralarında Girne’de Saint Hilarion kavşağının yaklaşık bir kilometre doğusunda Boğazköy istikametinden Girne istikametine doğru seyreden 30 yaşındaki Ahmet Üzüm yönetimindeki KD 003 plakalı aracın muhtemelen motor bölümünde meydana gelen arıza nedeni ile bir yangın meydana geldiğini bildirdi. 

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken soruşturma devam etmekte.

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