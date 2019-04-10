Sahtekarlıkla 7 bin 500 TL temin etti

Lefkoşa’da Nilay Aktolga Elmasoğlu’ndan arabasına motor bulduğu gerekçesiyle sahtekarlıkla toplam 7 bin 500 TL alan Halil Işık tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da bir kadının arabasına motor bulduğunu söyleyip, sahtekarlıkla 7 bin 500 TL temin etmekle suçlanan zanlı Halil Işık, tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren Polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, zanlı Halil Işık’ın Ocak 2019 tarihinde Nilay Aktolga Elmasoğlu’ndan arabasına motor bulduğu gerekçesiyle sahtekarlıkla 4 bin 500 TL temin ettiğini belirtti. Kuşcuoğlu, zanlının, 23 Mart’ta yine aynı müştekiden, 7 bin 500 TL ikinci el motor bulduğu gerekçesiyle 3 bin TL daha sahtekarlıkla temin ettiğini söyledi.

Meselede aranan bir şahıs olduğunu belirten Kuşcuoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.