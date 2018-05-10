banner107
Girne – Hamitköy maçı belirleyeci olacak
Girne – Hamitköy maçı belirleyeci olacak
160 0
Doğancı yolu yarıladı
Doğancı yolu yarıladı
73 0
Gözler son biletlerde olacak
Gözler son biletlerde olacak
169 0
“O kupa gelecek”
“O kupa gelecek”
160 0
Motodrag heyecanı, Aydınköy’de yaşandı
Motodrag heyecanı, Aydınköy’de yaşandı
31 0
4 saatlik elektrik kesintisi
4 saatlik elektrik kesintisi
192 0
Düzkaya şampiyon olarak geri döndü
Düzkaya şampiyon olarak geri döndü
200 0
Galatasaray, adım adım şampiyonluğa gidiyor
Galatasaray, adım adım şampiyonluğa gidiyor
22 0
banner82
banner147

Sahte transkriptle kayıt yapacaktı

banner27

UKÜ’ye kayıt yaptırmak amacıyla DAÜ’de Mimarlık Bölümü olduğunu gösteren iki adet sahte transkripti öğrenci işlerine vererek kayıt yaptırmaya çalışan Omar Abdallah Saleh tutuklandı

Sahte transkriptle kayıt yapacaktı
banner137

Evrim KAMALI

Sahte transkript belgeleriyle UKÜ’ye kayıt yaptırmaya çalışan 35 yaşındaki Omar Abdallah Saleh tespit edilerek gözaltına alındı. Zanlı dün tutuklama talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis Memuru Ercan Kunduracı, zanlının 5 Mayıs 2018 tarihinde UKÜ’ye kayıt yaptırmak amacıyla DAÜ’de Mimarlık Bölümü olduğunu gösteren iki tane sahte transkripti öğrenci işlerine verdiğini söyledi. Zanlının aslında DAÜ’de Mimarlık öğrencisi olduğunu, derslerinden geçemediğini kaydeden polis, sahte transkripte 18 dersi ve 3 dönemi başarıyla geçtiğine dair sahte bilgiler olduğunu belirtti. Zanlının sunduğu belgelerin sahte olduğunun anlaşılması üzerine önceki gün şikâyet üzerine tutuklandığını kaydeden polis, DAÜ ile görüşüldüğünü ve zanlının derslerden kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının ifade verip suçunu kabul ettiğini, sahte belgeleri bir şahıstan 3 bin Euro karşılığında temin ettiğini itiraf ettiğini kaydeden polis, söz konusu şahsın da arandığını söyledi. Soruşturmanın sürdüğünü belirten polis, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.