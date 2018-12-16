Sahte teminat mektubuyla 1250’şer Euro aldı

Mağusa’da, Bangladeş uyruklu 3 kişiyi KKTC’ye getirmek amacıyla sahte teminat mektubu düzenleyerek konu kişilerden 1250’şer Euro para temin eden Bangladeş uyruklu MD Mostofa Kamal 14 aralık günü ülkeden çıkış yaparken tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da, 2018 yılı içerisinde Bangladeş uyruklu 3 kişiyi KKTC’ye getirmek amacıyla sahte teminat mektubu düzenleyen ve 7 aydır aranan Bangladeş uyruklu MD Mostofa Kamal, önceki gün Ercan Havaalanından çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklandı. “Sahte evrak düzenleme” suçlamasıyla ilgili olarak tutuklanan ve dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

KİŞİ BAŞI 1250 EURO ALDI…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı MD Mostofa Kamal’ın 2018 yılı içerisinde Mağusa’da, Bangladeş uyruklu Alam Jonald, Uddin Mohammad Basir ve Mohammad Nahid Khan isimli kişileri KKTC’ye getirmek adına Credit West Bankası teminat mektubu düzenleyip konu kişilerden 1250’şer Euro para temin ettiğini açıkladı. Meselenin 18 Mayıs 2018 tarihinde polise intikal ettiğini belirten tahkikat memuru, yapılan tahkikatta zanlının adının tespit edildiğini ve hakkında tutuklama emri temin edilerek aranan şahıs ilan edildiğini söyledi. Tahkikat memuru, zanlının 14 Aralık 2018 tarihinde Ercan Havaalanından çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklandığını söyleyerek, zanlının telefonunda yapılan ilk incelemede ise onlarca teminat mektubu fotoğrafı tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten tahkikat memuru, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi nöbetçi yargıcı Hazal Aksun, zanlı MD Mostofa Kamal’ın tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.