Sahte tapu davasında mimar da tutuklandı

Girne’de sahte evrak düzenleyerek tapu alma meselesiyle ilgili olarak tutuklanan işadamı Mehmet Eminoğlu’nun suç ortağı olduğu şüphesiyle mimar Muammer Uğursöz de tutuklandı. Eminoğlu’na ise 7 gün daha tutukluluk verildi

Evrim KAMALI

Girne’de 2019 yılı içinde meydana gelen resmi evrak sahteleme, sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürme, sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme, sahte davranışla kayıt temini ve sahtekârlıkla mal temini meseleleriyle ilgili olarak yalan beyanda bulunan ve suç ortağı olduğu şüphesiyle tutuklanan zanlı Muammer Uğursöz, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Halil Drangoz tanıklık yaptı. Meselenin tahkikat sorumlusu Halil Drangoz mahkemede verdiği yeminli ifadede, olayın olgularını mahkemeye aktardı.

Drangoz, şu ana kadar 19 daire, 4 dükkanın sahte evrakla devredildiğinin tespit edildiğini 14 mağdur olduğunu ifade ederek, zanlı Mehmet Eminoğlu’nun bilgisayarında 30 sahte olduğuna inanılan vekâlet bulunduğunu söyledi.

Drangoz, zanlı Muammer Uğursöz’ün polise yalan beyanda bulunduğunu belirterek, zanlı Eminoğlu’nun şahadetinde 16 adet daireyi kendisine devrettiğini ve ödeme yapılıp yapılmadığı konusunda ise araştırmaların halen devam ettiğini söyledi. Nakit 600 bin TL para verdiği ifadesinin yalan olduğunu önceki gün zanlının kendisi tarafından polise beyan edildiğini belirten polis, resmi hisse devrinin gerçekleşmediğini kaydetti. Drangoz, zanlının Eminoğlu’na ortak olacağını söylediğini söylemesi üzerine önceki gün derdest emrince tutuklandığını ifade etti.

Zanlının davaya konu suçlara suç ortağı olup olmadığı hususunun da araştırılacağını dile getiren tahkikat memuru, polise yalan bilgi verme suçunun tespit edildiğini ifade etti.

Yastech Ltd. ve zanlı Eminoğlu arasındaki yazışmaların incelenmesi için gerekli yazışmaların yapıldığını ve telefon dökümleri için de gerekli çalışmaların yapıldığını belirten polis, Capital Bankası’nda bulunan 250 bin Stg’lik krediye mahsuben 112 bin Stg verdiğinin tespit edildiğini, ancak 170 bin Euro ve 60 bin Stg’yle ilgili herhangi bir belge olmadığını söyledi.

Polis, tahkikatın devam ettiğini, aranan suç ortakları olduğunu, alınması gereken ifadeler ve bulunması gereken emareler olduğunu belirterek, zanlının bu süreçte poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, tahkikatın derinleşerek devam ettiğini ve zanlının serbest kalması durumunda tahkikata etki etmesinin muhtemel olabileceği hususunu tezekkür ederek, zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Öte yandan Girne’de 2019 yılı içinde meydana gelen resmi evrak sahteleme, sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürme, sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme, sahte davranışla kayıt temini ve sahtekarlıkla mal temini meseleleriyle ilgili olarak tutuklu bulunan Mehmet Eminoğlu ve Serdar Özbekoğlu tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne kaza mahkemesi yargıcı Meltem Dündar meseleyle ilgili tahkikatın ciddiyetine zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata etki edebileceğine, yeni şikâyetler geldiğine dikkat çekerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların tutukluluk sürelerin 7şer gün daha uzatılması emrini verdi.