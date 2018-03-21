Sahte taahhütnamelerle onlarca telefon çaldı

Mağusa’da Turkcell Bayisi olan Dostel İletişim’de çalışan Bilge Tarkuç, sahte taahhütname ile çok sayıda cep telefonunu çalıp sattığı gerekçesiyle tutuklandı. Tarkuç’la birlikte cep telefonlarını alan Yakup Güloğlu da yakalandı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da Turkcell Bayisi olan Dostel İletişim’de satış sorumlusu olarak görev yapan Bilge Tarkuç’un, müşterilerin kimlik bilgilerini kullanarak sahte taahhütname hazırlayıp miktarı tespit edilemeyen Samsung ve I Phone gibi telefonları sirkat ederek Yakup Güloğlu’na sattığı iddia ediliyor. “Müstahdem tarafından sirkat”, “Sahte belge düzenleme”, “Sahtelenmiş belgeyi tedavüle sürme” ve “Sahtekarlıkla para temini” suçlarıyla ilgili olarak hakkında tutuklama emri bulunan zanlı Bilge Tarkuç, önceki gece intihara teşebbüs ettiği için kaldırıldığı hastanede tespit edilerek tutuklanırken, “Hırsızlık mal kabulü” suçundan dolayı hakkında tutuklama emri bulunan zanlı Yakup Güloğlu ise evinde tespit edilerek tutuklandı. Aleyhlerindeki suçlamalarla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Tarkuç ile Güloğlu aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi. 2017 ile 2018 yılları arasında meydana gelen ve önceki gün Dostel İletişim yetkilileri tarafından fark edilen olayda yaklaşık 60 adet sahte olduğuna inanılan taahhütname olduğu ve sayının artabileceği belirtildi.

PİYASA DEĞERİNDEN ÇOK DÜŞÜK FİYATA SATTIĞI İDDİA EDİLİYOR...

Meselenin tahkikat memuru Löğmen Yücetürk, 2017-2018 yılları arasında Dostel İletişim’de satış sorumlusu olarak görev yapan zanlı Bilge Tarkuç’un, KKTC Turkcell müşterisi olan kişilerin kimlik bilgilerine istinaden adlarına taahhütname düzenleyip miktarları henüz net olarak tespit edilemeyen piyasa değerleri 4 bin ile 5 TL arasında olan Samsung ve I Phone gibi cep telefonlarını temin ettiğini açıkladı. Zanlı Tarkuç’un konu telefonları temin ettikten sonra zanlı Yakup Güloğlu’na piyasa değerlerinden çok düşük fiyata sattığını belirten Yücetürk, zanlı Tarkuç’un yine miktarı tespit edilemeyen paraları temin ettiğini açıkladı. Olayın, 19 Mart tarihinde mağaza sorumlusu tarafından bir müşterinin tespit edilmesiyle ortaya çıktığını belirten Yücetürk, konu müşterinin polise verdiği ifadesinde Turkcell şirketinden telefon cihazı almadığını beyan ettiğini söyledi. Yücetürk, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirterek, alınması gereken bir çok ifadenin olduğu ve bulunması gereken bir çok emare telefonun olduğunu söyledi. Yücetürk, yürütülen tahkikatın selameti açısından zanlı Tarkuç, ile Güloğlu’nun tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Bilge Tarkuç ile Yakup Güloğlu’nun tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.