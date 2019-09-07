Sahte plakalı araçta yakalandı

Girne’de iş adamı Bulut Akacan’ın tutuklandığı yasa dışı sanal bet operasyonuyla ilgili olarak aranan Dorabet isimli sanal bet sitesinde Alas koduyla faaliyet gösteren Hüseyin Yiğit Gökdere, Girne’de sahte plakalı lüks bir araba ile seyir halindeyken yakalandı

Evrim KAMALI

Girne’de İş adamı Bulut Akacan’ın tutuklandığı büyük yasa dışı sanal bet operasyonuyla ilgili Hüseyin Yiğit Gökdere de önceki gün tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, Hukuk Dairesi’nden alınan yazı ışığında 29 Ağustos Perşembe günü, FEO Elegance sitesinde bulunan bir dairede mahkeme emri üzerine arama yapıldığını söyledi. Polis, operasyonda Dobrabet isimli site üzerinden yasa dışı sanal bahis oynatıldığının tespit edildiğini ifade etti. Suiçmez, operasyonda 18 bilgisayar, 17 cep telefonu, 7 harici, hard disk, 1 adet USB ve birçok dokümanın emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, ele geçirilen emarelerin incelendiğini, zanlının Dobrabet isimli sitede Alas koduyla faaliyet gösterdiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, tespit edilen zanlının önceki gün Girne’de sahte plakalı lüks bir araba ile seyir halindeyken yakalandığını ifade etti.Meseleyle ilgili 10 kişi tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini, 70 kişiden ifade alacaklarını, emarelerin incelemesinin sürdüğünü ifade etti. Zanlının tasarrufunda bilgisayar ve cep telefonu bulamadıklarını, zanlının ifadesinde cep telefonunu ismini bilmediği birine sattığını söylediğini kaydeden polis, bu yönde de araştırma yaptıklarını ifade etti. Aranan başka şahıslar olduğunu da belirten polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.