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Sahte pasaportu 5 bin Euro’ya almış

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Lokmacı kapısından başkasına ait kimlikle KKTC’ye giriş yapmak isteyen Somalili kadın yakalandı

Sahte pasaportu 5 bin Euro’ya almış

Evrim KAMALI

Lefkoşa'da başkasına ait kimlikle KKTC’ye giriş yapmak isterken yakalanan zanlı Nafiso Omar Hüssein dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, zanlı Nafiso Omar Hüssein’in “Başkasının Kimliğine Bürünme” ve “Sahte Davranışla Kayıt Temini” suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 25.01.2020 tarihinde saat 17:30 raddelerinde Lefkoşa’da sakin Nafiso Omar Hussein’in (K-24-Somali) Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçmek üzere Lokmacı Kara Kapısına gelerek Munira Mohamed Yusuf Ahmed adına ısdar olunan pasaportu görevli muhaceret memuruna verip işlem yaptırmak suretiyle başkasının kimliğine bürünerek sahte davranışla kayıt temin ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının konu pasaportu GKRY’den bir şahıstan Almanya’ya gidebilmek için 5 bin Euro karşılığında satın aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 2  gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.  

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