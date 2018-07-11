Sahte paraya beş ay hapis

Girne’de bir casinoda sahte parayla kumar oynamak isterken yakalanan Firdavs Sharifov ve Dilshod Kurbanov, beşer ay hapis cezasına çarptırıldı

Evrim KAMALI

Girne’de Mart ayında bir casinoda sahte paralarla kumar oynayıp para temin etmek isterken yakalanan Firdavs Sharifov ve Dilshod Kurbanov aleyhindeki dava dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Beyoğlu açıkladı. Beyoğlu sanıkların Girne’de bir otelin müşterisi oldukları ve kumar oynamak maksadı ile tasarruflarında bulundurdukları sahte banknotu slot görevlisine verip fiş alarak tedavüle sürdüklerini anımsattı. Beyoğlu, 500 Euro sahte banknot veren Firdavs Sharifov ve Dilshod Kurbanov’un paraların sahte olduğunun anlaşılması üzerine casinoya çağrılan polis ekibi tarafından yakalandıklarını söyledi. Beyoğlu, kararında işlenen suçların yaygınlaşarak ciddi ve vahim suçlar arasına girdiğini belirterek “sahte para” suçlarının ticaret hayatını da olumsuz yönde etkilediğinin altını çizdi. Suçların vahametinin kararda dikkate alındığını kaydeden Beyoğlu, Mart ayından bu yana cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen sanıkların 5’er ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.