banner107
Şans ola yaşıyoruz şans ola
Şans ola yaşıyoruz şans ola
21 0
Baf, 20 yıl sonra Boyacısız
Baf, 20 yıl sonra Boyacısız
199 0
GG'de dördüncü Suma Choudhry dönemi
GG'de dördüncü Suma Choudhry dönemi
349 0
Kupa sonrası bonservisi uçacak 17 futbolcu
Kupa sonrası bonservisi uçacak 17 futbolcu
76 0
Mormenekşelilerin çöplük isyanı büyüyor
Mormenekşelilerin çöplük isyanı büyüyor
62 0
Alptürk - Yücener hızlı başladı, önde bitirdi!
Alptürk - Yücener hızlı başladı, önde bitirdi!
47 0
Yoldan çıkarak takla attı
Yoldan çıkarak takla attı
177 0
“Ortak kültürel miras, insanlığın da mirası”
“Ortak kültürel miras, insanlığın da mirası”
38 0
banner82
banner147

Sahte paraya beş ay hapis

banner27

Girne’de bir casinoda sahte parayla kumar oynamak isterken yakalanan Firdavs Sharifov ve Dilshod Kurbanov, beşer ay hapis cezasına çarptırıldı

Sahte paraya beş ay hapis
banner137

Evrim KAMALI

Girne’de Mart ayında bir casinoda sahte paralarla kumar oynayıp para temin etmek isterken yakalanan Firdavs Sharifov ve Dilshod Kurbanov aleyhindeki dava dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Beyoğlu açıkladı. Beyoğlu sanıkların Girne’de bir otelin müşterisi oldukları ve kumar oynamak maksadı ile tasarruflarında bulundurdukları sahte banknotu slot görevlisine verip fiş alarak tedavüle sürdüklerini anımsattı. Beyoğlu, 500 Euro sahte banknot veren Firdavs Sharifov ve Dilshod Kurbanov’un paraların sahte olduğunun anlaşılması üzerine casinoya çağrılan polis ekibi tarafından yakalandıklarını söyledi. Beyoğlu, kararında işlenen suçların yaygınlaşarak ciddi ve vahim suçlar arasına girdiğini belirterek “sahte para” suçlarının ticaret hayatını da olumsuz yönde etkilediğinin altını çizdi. Suçların vahametinin kararda dikkate alındığını kaydeden Beyoğlu, Mart ayından bu yana cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen sanıkların 5’er ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.