Sahte paraları piyasaya sürdü

Lefkoşa'da Burak Akgün, sahte olarak tasarrufunda bulundurduğu 3 adet 100 TL’lik banknotu üç ayrı benzin istasyonuna verdi

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da tasarrufundaki sahte banknotlar ile yakalanan zanlı Burak Akgün dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar, olayla ilgili bulguları aktardı. Sancar, zanlı Burak Akgün’ün sahte banknot tasarrufu, tedavüle sürme, sahtekârlıkla para ve kredi temini suçundan methaldar olduğunu söyledi. Sancar, 24.06.2019 tarihinde, Lefkoşa'da sakin Burak Akgün’ün sahte olarak tasarrufunda bulundurduğu 3 adet A437707766 seri numaralı 100 TL’lik banknotu Lefkoşa'da faaliyet gösteren Al-pet isimli üç ayrı benzin istasyonuna vererek tedavüle sürüp kullanımında bulunanZMV 641 plakalı araca benzin alıp, para üstü alarak sahtekarlıkla 197.50 TL para ve kredi temin ettiğini anlattı. Sancar, adı edilen zanlının Girne Lemar’da sahte banknotu tedavüle sürdüğü sırada suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını belirten Sancar, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydetti. Sancar, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının poliste 1 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.