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Sahte paralara dikkat

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Sahte paralara dikkat
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Lefkoşa'da bir kişinin üzerinde bulunan 10 adet sahte 200 Tl'lik banknotlar ele geçirilmesi üzerine Polis uyarıda bulundu.
Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Bugün Lefkoşa’da bir şahsın tasarrufunda 10 adet sahte 200'lik banknot bulunarak emare olarak alınmıştır. Emare olarak alınan sahte 200 TL’lik banknotlar; B434587077, B523125890 ve B4345667058 seri numaralarını içermektedir. Söz konusu sahte paraların daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, yukarıda seri numaraları verilen 200’lük “Türk Lirası” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.
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