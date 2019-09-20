 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Girne’de ses kirliliği hat safhada
Girne’de ses kirliliği hat safhada
0 0
Lefkoşa yeniden Ralli ile birleşecek
Lefkoşa yeniden Ralli ile birleşecek
13 0
 
Ufkunuzu açacak püf noktaları
Ufkunuzu açacak püf noktaları
13 0
Dere yatağındaki sazlıklar tehlike saçıyor
Dere yatağındaki sazlıklar tehlike saçıyor
12 0
Yenicami'nin tarihi şampiyonluğu
Yenicami'nin tarihi şampiyonluğu
85 0
Çocuklarda rastlanan kulak enfeksiyonun nedenleri
Çocuklarda rastlanan kulak enfeksiyonun nedenleri
18 0
Bu ülke hani bizimdi?
Bu ülke hani bizimdi?
24 0
banner82

Sahte öğrenci belgesiyle TC vizesi almaya çalıştı

banner27

Türkiye’ye turist olarak gidebilmek için sahte öğrenci belgesi hazırlayan ve TC Elçiliği’ne giderek söz konusu belgeyi memura sunan Sunday Santos tutuklandı

Sahte öğrenci belgesiyle TC vizesi almaya çalıştı
banner267

 

Evrim KAMALI

Sahte öğrenci belgesi ile TC vizesi almaya çalışan 30 yaşındaki zanlı Sunday Santos tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Hüseyin Ergüleç, olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç, huzurda bulunan zanlı Sunday Santos’un 4 Eylül’de TC Elçiliği’ne giderek Türkiye’ye turist olarak gidebilmek için daha önceden temin ettiği ve henüz nereden temin ettiği tespit edilemeyen bir üniversiteye ait kendi adına ıstar olunan sahte öğrenci belgesini görevli memura ibraz edip, tedavüle sürdüğünü belirtti. Polis, zanlının halen UKÜ’de öğrenci olduğunu ve tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlını ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 70 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.