Sahte öğrenci belgesini elçiliğe verdi

YDÜ adına hazırlanmış sahte öğrenci belgesini TC elçiliğinde tedavüle süren Twafig Ali Nouralhadi Ali ile söz konusu belgeyi hazırladığı öne sürülen Kadir Gülyani tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da sahte öğrenci belgesini TC elçiliğinde tedavüle süren zanlı Twafig Ali Nouralhadi Ali ile söz konusu belgeyi hazırladığı öne sürülen zanlı Kadir Gülyani tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Havva Yorgancı olayla ilgili bulguları aktardı. Yorgancı, 25 Eylül’de saat 11.30’da Girne’de sakin zanlı Twafig Ali Nouralhadi Ali’nin YDÜ adına hazırlanmış sahte öğrenci belgesini, TC Büyükelçiliği’nde tedavüle sürüp tutuklandığını ve sorgusunda sahte öğrenci belgesini Kadir Gülyani’den aldığını itiraf ettiğini kaydetti.

Yorgancı,YDÜ'den yapılan soruşturmada zanlı Twafig Ali Nouralhadi Ali’ye belge verilmediğinin belirtildiğini söyledi. Yorgancı, zanlı Ali’nin evinde USB içinde YDÜ'ye ait sahte belgeler bulunduğunu kaydetti. Yorgancı, aynı gün zanlı Kadir Gülyani’nin tutuklandığını söyledi. Yorgancı, Gülyani'nın evi ve ofisinin aranacağını belirterek her 2 zanlının da soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Kadir Gülyani’nin avukatı tutukluluk talebinin keyfi olduğunu ileri sürüp, talebe itiraz etti. Zanlı Twafig Ali Nouralhadi Ali, “Kadir’le telefonda konuşmalarımız var. Arkadaşlarım da şahit” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için iki zanlının da iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.