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Sahte kira sözleşmesi Vergi Dairesi’nden döndü

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Lefkoşa’da bir kişiye öğrenci izni çıkarılmasını sağlamak amacı ile başkası adına düzenlenmiş olan kira sözleşmesindeki tarihleri değiştirerek Vergi Dairesi’ne veren üç kişi tutuklandı

Sahte kira sözleşmesi Vergi Dairesi’nden döndü
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da öğrenci oturum izni alabilmek için kira sözleşmelerini sahteleyip  Vergi Dairesi’ne verdikleri tespit edilen Gabriel Chukwu NKEONYE,  Olayinka Demola AKINBOLAJO ve Optımısm ALUEBHOSE tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli Polis Memuru Aygün Karagil, zanlıların 21 Mayıs 2018 tarihinde Gabriel Chukwu Nkeonye'ye öğrenci izni çıkarılmasını sağlamak amacı ile  ibrahim Sadig Babatunde adına düzenlenmiş ve 1 Ekim 2017 tarihine kadar geçerli olan kira sözleşmesindeki tarihleri değiştirip, 1 Ekim 2018 tarihine kadar geçerli gösterip ve sözleşmeye Nkeonye'nin adını ekleyip sahteledikten sonra Lefkoşa’da Vergi Dairesi’ne verdiklerini söyledi. Olayın 24 Mayıs’ta polise bildirildiğini, zanlıların aynı gün tutuklandığını kaydeden polis, yapılan soruşturmada Gabriel Chukwu Nkeonye ve Optımısm Aluebhose’nin Gabriel Chukwu Nkeonyeü’ye öğrenci izni çıkarılmasını sağlamak amaci Harvey Omosokpa ALUEBHOSE ve Optimism ALUEBHOSE adına düzenlenmiş olan 23 Mart 2018-22 Eylül 2018 tarihleri arasında geçerli olan kira sözleşmesini 26 Mart 2018-27 Ağustos 2018 tarihleri olarak değiştirerek kiracı isimine Gabriel Chukwu NKEONYE ismini eklemek suretiyle sahteleyip Vergi Dairesine vermek suretiyle tedavüle sürdüklerini açıkladı.Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargı Hazan Hacımulla zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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