Sahte kimlikle Güney’e geçmeye çalıştı

Lokmacı Sınır Kapısı’ndan sahte Bulgaristan pasaportu ile önceki gün Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan Mahir Karakartal tutuklandı

Evrim KAMALI

Sahte Bulgaristan pasaportu ile Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışan Mahir Karakartal Lokmacı Sınır Kapısı’nda suçüstü yakalanarak dün teminat talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis, teminat duruşmasında mesele ile ilgili olguları anlattı. Polis, zanlının 4 Temmuz saat 12.00 sıralarında Güney Kıbrıs’a geçmek amacıyla daha önceden temin ettiği başkası adına düzenlenmiş sahte Bulgaristan pasaportu ile Lefkoşa’da, Lokamacı Kara Giriş-Çıkış Kapısı’ndan gitmeye çalıştığı ve bu nedenle sahte pasaportu görevli memura vererek tedavüle sürüp başkasının kimliğine büründüğünü söyledi.Zanlının suçüstü yakalandığını kaydeden polis, gönüllü ifadesinde pasaportu 3 bin 500 euroya temin ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlının TC vatandaşı olduğunu belirten polis, davalarında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.