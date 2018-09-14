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Sahte kimlikle çıkış yapacaktı

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Türkiye’de silahlı terör örgütüne üye olmaktan üst düzeyde aranan bir kişi, Ercan Havalimanı’nda sahte KKTC kimlik kartıyla çıkış yapmak isterken yakalandı

Sahte kimlikle çıkış yapacaktı
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Evrim KAMALI

Türkiye’de silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan ve önceki gün ülkemizden sahte kimlikle çıkış yapmak isterken yakalanan H.D dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Birim’de görev yapan polis memuru Mustafa Mahan olayla ilgili bulguları aktardı. Mahan, zanlı H.D’nin “Resmi evrak sahteleme”, “Resmi evrakı tedavüle sürme” , “Başkasının kimliğine bürünme” ve “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlarıyla tutuklandığını söyledi. Mahan, 9 Eylül ile 12 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da silahlı terör örgütüne üye olan kişilere karşı eş zamanlı yürütülen operasyonları anımsatarak adı belirlenen ve T.C’de silahlı terör örgütüne üye olmaktan üst düzeyde aranan zanlı H.D’nin Ercan Havalimanı’nda M.K adına düzenlenmiş sahte KKTC kimlik kartıyla çıkış yapmak isterken yakalandığını belirtti. Polis memuru Mustafa Mahan, zanlının PGM Özel Birim olarak, bilgisini aldıklarını kaydetti.Zanlının sahte kimlik kartını nasıl temin ettiğinin araştırılacağını belirten Mahan, zanlının Türkiye’de silahlı terör örgütüne üye olmaktan arandığı için sahte KKTC kimlik kartı yaptırdığını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Mahan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede polis şahadeti üzerine söz alan zanlı, “İtirazım yok” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.  

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