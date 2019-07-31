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Sahte kimliğe 6 ay hapis

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Ercan Havaalanı’ndan KKTC’ye başkasına ait kimlikle giriş yapmaya çalışan 41 yaşındaki Ekrem Özen, 6 ay hapse mahkum edildi

Sahte kimliğe 6 ay hapis
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Evrim KAMALI

Ercan Havaalanı’nda KKTC’ye başkasına ait kimlikle giriş yapan 41 yaşındaki Ekrem Özen’in aleyhindeki karar Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi açıkladı. Hüdaverdi kararda sanığın işlemiş olduğu suçun ciddiyetine değinerek bu tür suçların yaygınlaştığını ve ülkede huzuru bozan suç türlerinden olduğunun altını çizdi. Kıdemli Yargıç Hüdaverdi sanığın işlediği suçun devlet otoritesini sarstığına değinip, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalardan verilmesi gerektiğini belirtti.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, suçlu bulup mahkum olduğu davalardan oybirliği ile 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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